Man (48) omgekomen bij brand in loods in Boskoop

Afgelopen dinsdagmiddag is bij een uitslaande brand in een loods aan Den Ham in Boskoop een 48-jarige man uit Boskoop om het leven gekomen. 'De politie doet onderzoek naar de toedracht van de brand', zo laat de politie vrijdag weten.

Melding uitslaande brand

Rond 15.00 uur ontving de politie een melding van een uitslaande brand in een loods aan Den Ham. Meerdere hulpverleners waren snel ter plaatse en in verband met de aanwezigheid van asbest in de loods werd de omgeving voor 300 meter afgezet. In het pand trof de brandweer de 48-jarige overleden man aan. Nadat de brand onder controle was startte de politie direct een forensisch sporenonderzoek. Onbekend is op dit moment nog of het om een noodlottig ongeval gaat.