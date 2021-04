Marechaussee stuit vaker op wapens tijdens controles

Ondanks dat er in 2020 drastisch minder grensoverschrijdend wegverkeer was, bleken de controles Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) zeer effectief. Tijdens de MTV houdt de Marechaussee regelmatig steekproeven in het grensgebied met België en Duitsland om illegale grensoverschrijding en migratiecriminaliteit tegen te gaan.

De Marechaussee stuitte in 2020 op 1674 personen die vermeld stonden in het opsporingsregister. Dit is een stijging van 25 procent ten opzichte van 2019. Daarnaast werden er vaker grote geldbedragen aangetroffen in voertuigen waarbij de bestuurder geen goede verklaring hadden voor de herkomst van het geld. Dit varieerde van enkele duizenden euro’s, maar ook enkele tonnen.

Opvallend was het aantal wapen dat werd aangetroffen tijdens de MTV. De Marechaussee trof 252 wapen aan in vrachtwagens of auto’s. In 2019 waren dit er 155.