Opnieuw demonstratie tegen coronamaatregelen op Museumplein

Het Museumplein is deze keer niet uitgeroepen tot veiligheidsgebied en de sfeer tijdens de demonstratie is volgens de politie gemoedelijk. Tegenover AT5 laat een woordvoerder weten dat er geen signalen waren dat er individuen of groepen zouden komen met (geïmproviseerde) wapens. Hierdoor was er voor hen geen aanleiding voor preventief te kunnen fouilleren.