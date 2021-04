Tjeenk Willink gestart met verkennende gesprekken bij kleinste partijen

De door de Tweede Kamer aangewezen informateur Herman Tjeenk Willink is donderdag begonnen met de eerste verkennende gesprekken rond de formatie van een nieuw te vormen kabinet. Daarbij start hij eerst met de kleinste partijen en werkt zo in volgorde naar de grootste partijen. Hiervoor heeft hij bewust gekozen want hij hoopt op een frisse blik van met name de kleinste en ook nieuwe partijen. Vrijdag komen de 8 grootste partijen aan de beurt.