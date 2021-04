Scooterrijder omgekomen bij eenzijdig verkeersongeval in Sint-Oedenrode

Donderdagavond is even voor 22.00 uur bij een eenzijdig ongeval een scooterrijder op de Schijndelseweg tussen Sint Oedenrode en Schijndel om het leven gekomen. De scooterrijder raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en reed tegen een boom.

Tere plaatse overleden

Hulp van omstanders en inzet van een ambulance en traumahelikopter mocht niet meer baten. De bestuurder is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. De provinciale weg is volledig afgesloten geweest. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het ongeval.