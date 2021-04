Agenten krijgen steeds vaker te maken met online doxing

De politie wil dat doxing, het online bedreigen en intimideren van mensen, strafbaar wordt. Uit de jaarcijfers Geweld Tegen Politie Ambtenaren (GTPA) over 2020 blijkt dat online bedreiging steeds vaker voorkomt. 'Behalve de politie hebben ook bijvoorbeeld opiniemakers, journalisten en politici in toenemende mate te maken met online intimidatie en bedreiging', zo meldt de politie vrijdag.

Agressie en intimidatie tegen politiemensen in jaar tijd verdubbeld

'Agressie en intimidatie op sociale media tegen politiemensen is in een jaar tijd verdubbeld', aldus de politie. De indruk van de eerste drie maanden van 2021 is dat die stijgende lijn doorzet. ‘De verdere digitalisering van de samenleving lijkt bepaalde mensen er toe te brengen om op internet politiemensen, maar ook politici, journalisten of opiniemakers te intimideren’, stelt Ruud Verkuijlen, programmamanager GTPA.

'Doxing'

‘Doxing is het online en openbaar vragen om privégegevens van mensen. Ook de politie ontkomt daar niet aan. Een foto van een agent op Instagram met de vraag ‘Wie is dit?’. En het zetten van bedragen op deze informatie... Het stellen van zo´n vraag is niet strafbaar, maar het gaat om de intentie. Wat wil iemand met die gegevens doen? Zo´n oproep werkt intimiderend en heeft niet alleen effect op de diender die het overkomt, maar zeker ook op zijn familie en teamgenoten.’

‘Angst bij thuisfront’

Agent Bruce weet uit eigen ervaring dat online bedreiging niet alleen de diender, maar zeker ook het thuisfront raakt. Recent werd agent Bruce slachtoffer van online bedreiging. Hij beaamt dat de intimidatie niet stopt bij de agent, maar ook zijn naasten raakt. ´Normaal gesproken breng ik wat ik op mijn werk meemaak thuis wat zachter. Gewoon om ze niet ongerust te maken, vaak is er namelijk niets aan de hand. Maar dit was persoonlijk’, vertelt Bruce.

Avondklokrellen

Rond de avondklokrellen werd in een Instagramgroep gevraagd naar zijn privégegevens. Er werd zelfs geld geboden voor die informatie. ‘Mijn vriendin trok het slecht; ook omdat we sinds kort ouders zijn. In eerste instantie reageerde ik wat laconiek, maar mijn vriendin werd angstig; ging niet graag de straat meer op, zeker niet met onze kleine. Telkens als een politiewagen langs ons huis reed dacht ze dat er gevaar dreigde.’

Meer contact

‘De politie heeft veel contact met burgers. Dat is belangrijk voor ons werk´, zegt GTPA-programmamanager Verkuijlen. ´Het afgelopen jaar is dat contact toegenomen. Dat heeft vooral te maken met het handhaven van de coronamaatregelen. Rond het naleven van de avondklok en bij demonstraties moesten we vaker begrenzend optreden, om kans op besmetting in de samenleving zo klein mogelijk te houden. Het ongenoegen over de maatregelen lijkt een reden te zijn voor agressief gedrag tegen de politie. Meer contacten betekent ook een kans op meer incidenten.´

Flinke toename van agressie en geweld tegen politiemensen

In 2020 hebben ruim 12.500 politiemensen te maken gehad met een vorm van agressie en geweld. Een jaar eerder stond de teller op ruim 10.500. ´Het is aannemelijk dat die toename komt door het handhaven van de coronamaatregelen. We zoeken verbinding met de samenleving, maar die rol van verbinder staat onder druk omdat we steeds meer in de rol van repressie worden gedrukt. Repressie is ook een taak voor ons, maar het betekent wel dat we minder die belangrijke rol van verbinder in de wijken kunnen oppakken.´

Toe- en afnames

Binnen een aantal categorieën laten de cijfers toe- en afnames te zien. Vanwege het tijdelijke vuurwerkverbod rond de jaarwisseling en het feit dat in 2020 vrijwel alle evenementen zijn afgeblazen, waren daarbij aanzienlijk minder incidenten. ´Deze coronatijd doet ook psychisch iets met mensen. Daardoor kregen we vaker met agressie te maken in relatie tot personen met verward gedrag; een stijging van 37 procent. Bedreigingen en beledigingen namen toe, net als poging tot doodslag (181 keer), poging zware mishandeling (341 keer) en zware mishandeling (72 keer)’, zegt Verkuijlen. ‘Aandacht voor agressie en geweld tegen agenten én alle hulpverleners blijft nodig. We mogen dit nooit normaal gaan vinden. Het hoort niet bij ons werk en leidt af van dat wat we moeten en willen doen; zorgen voor een veilige samenleving.´