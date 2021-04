Aanrijding met zwaar lichamelijk letsel

Een 19-jarige man uit Enkhuizen reed in een personenauto over de N505. Bij de kruising met het Westeinde wilde hij de kruising oversteken. Over het fietspad naast de N505 reed in dezelfde richting de fietser. Bij het Westeinde wilde hij mogelijk de N505 oversteken. De automobilist zag dit op het moment dat hij geen mogelijkheid meer had om te remmen. Wel week hij uit. Een aanrijding was echter niet te voorkomen. De fietser raakte ernstig gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling.

De politie stelt een nader onderzoek in.