Groot crystal meth lab aangetroffen in loods bij Arnhem

Donderdagavond is in het buitengebied van Arnhem een groot crystal meth lab aangetroffen in een loods. 'Een verdachte, 34 jaar oud met een Zweeds paspoort, is aangehouden', zo meldt de politie vrijdag.

Na de binnengekomen informatie over een lab in de loods gingen rechercheurs van de Landelijke Eenheid naar binnen. Gezien de grootte van de locatie en de toegankelijkheid van het pand is de Dienst Speciale Interventies ingezet om snel en veilig het grote pand binnen te komen. Door een speciale gepantserde wagen werd het hek verwijderd en werd er een roldeur uitgereden.

Dubbele deur

Het pand bestond uit verschillende ruimten en in één bepaalde ruimte werd achter een dubbele deur het lab aangetroffen. Deze was compleet ingericht met bedden en een keukenblok. Een man kon worden aangehouden achter het systeemplafond. In het lab stond een tafel vol met Meth kristallen en vele vaten met half fabricaten en afvalstoffen. Middels grote filters werd de zurige lucht in de ruimte enigszins gefilterd. Het LFO (Landelijke Faciliteiten Ontmantelen) is druk bezig de grote partij te bemonsteren en af te voeren. De politie gaat verder met het onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit.