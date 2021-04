Yoga-protest op Grote Markt in Groningen

Op de Grote Markt in Groningen werd zaterdagmiddag een protest gehouden door yogaleraren en leerlingen tegen het gesloten houden van yoga-scholen als gevolg van de coronamaatregelen.

Coronamaatregelen

Vanwege de coronamaatregelen zijn sportscholen en yogascholen nog gesloten. Yogadocenten en leerlingen vroegen met het protest aandacht voor de yogabranche. In stilte lieten ze op de Grote Markt zien en voelen waar ze voor staan.

Yogastudio's vallen om

'Wij zijn ervan overtuigd dat lichaamsbeweging, yoga(filosofie), bewustzijn en een gezonde leefstijl nodig zijn om mensen fysiek en mentaal gezond te houden, maar op dit moment worden we belemmerd in ons werk. Zo ernstig zelfs dat er yogastudio’s omvallen. En dat terwijl yoga juist NU ontzettend hard nodig is', liet één van de yogaleraren weten.

Het belang van yoga

Vooral het mentale belang van yoga is bij veel mensen niet bekend. Doordat yoga op dit moment wegvalt voor veel mensen, vervallen velen in somberheid en eenzaamheid en steken oude psychische klachten weer de kop op. Om de grote druk bij de GGZ weg te halen is het van belang dat yogascholen zo spoedig mogelijk weer open kunnen.