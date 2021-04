Politie beëindigt illegaal schuurfeest en houdt 40 feestgangers aan

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie in Naaldwijk een illegaal feest in een schuur aan de Opstalweg beëindigd. 'Veertig feestgangers werden aangehouden. De politie maakt een bestuurlijke rapportage voor de gemeente. Dit kan leiden tot bestuurlijke maatregelen tegen de 62-jarige bewoner. Hij wordt binnenkort door de politie verhoord', zo meldt de politie zondag.