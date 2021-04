De voedselbank wil schaamte voedselhulp doorbreken met campagne

Het aantal mensen dat regelmatig honger heeft en onvoldoende in staat is eten te kopen, is groter dan de groep die de voedselbank nu helpt. Schaamte is de meest genoemde reden om niet aan te kloppen voor voedselhulp. Daarom start de voedselbank vanaf vandaag de campagne ‘Niks om je voor te schamen’.

Het kan iedereen overkomen

Ruim een miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens. De verwachting is dat het aantal mensen dat in aanmerking komt voor voedselhulp onder andere door de economische gevolgen van Covid-19, dit jaar blijft groeien. De voedselbanken verstrekten in 2020 wekelijks voedsel aan 40.000 huishoudens. Als Covid-19 ons iets heeft laten zien het afgelopen jaar, dan is het dat tegenslag iedereen kan treffen. Van jong tot oud, van werkgevers tot werknemers, van startende tot bestaande ondernemers. Veel mensen schamen zich als ze aangewezen worden op tijdelijke hulp van de voedselbank. Terwijl hulp van de voedselbank vaak een eerste stap vooruit is.

Schaamte doorbreken

Met de landelijke campagne wil de voedselbank potentiële klanten attenderen op hulp van de voedselbank en schaamte voor voedselhulp bespreekbaar maken en doorbreken. De campagne start op 12 april en loopt tot en met eind juni op de radio waaronder Radio 538, NPO 2 en 5, de regionale radiozenders en op 100% NL. Online zal de campagne te zien zijn op YouTube, Facebook en Instagram.

Voedselhulp geeft rust

Pien de Ruig, Bestuurslid Communicatie Voedselbanken Nederland: ‘Tegenslag met als gevolg financiële problemen kan iedereen overkomen. Mensen die door baanverlies de hypotheek of huur niet meer kunnen betalen, zelfstandigen die in deze tijd geen werk meer kunnen vinden, een ouder na een scheiding die alleen voor de kinderen moet zorgen. Durf om hulp te vragen als je er tijdelijk niet uitkomt. Voedselhulp geeft rust en minder stress waardoor er ruimte komt om problemen aan te pakken’.