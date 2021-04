Werkstraffen en vrijspraak geëist in "pedohunters"

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland heeft maandag 12 april voor de rechtbank in Arnhem werkstraffen geëist van 60 en 40 uur en voorwaardelijke jeugddetentie van respectievelijk vier en twee weken tegen twee 17-jarige jongens uit Arnhem en Velp. Zij worden verdacht van geweldpleging in oktober 2020. Een inmiddels 18-jarige jongen uit Arnhem is daarvan vandaag vrijgesproken.

De jongens zouden contact hebben gelegd met hun slachtoffers via een chatsite en zo afspraken met hen hebben gemaakt. Zodra de slachtoffers op de afgesproken locatie verschenen, werden zij mishandeld.

Een 17-jarige jongen uit Arnhem stond terecht op verdenking van betrokkenheid bij een incident op 9 oktober in het Sonsbeekpark. Tegen hem is een werkstraf van 60 uur geëist en vier weken voorwaardelijke jeugddetentie voor mishandeling in vereniging. Voor hem vroeg de officier ook begeleiding door de jeugdreclassering.

Een inmiddels 17-jarige jongen uit Velp stond terecht voor een incident op 12 oktober, ook in het Sonsbeekpark. Tegen hem is een werkstraf van 40 uur geëist en twee weken voorwaardelijke jeugddetentie. Hij wordt verdacht van het filmen van het geweld, gepleegd door anderen. Volgens de officier van justitie is dit ook een vorm van openlijke geweldpleging.

De vrijgesproken jongen stond terecht voor een incident op 12 oktober aan de Rijnkade. Hij is daar wel aanwezig geweest, maar blijkt niets strafbaars te hebben gedaan. Om die reden eiste de officier van justitie vrijspraak – de rechtbank besloot de jongen meteen daarop vrij te spreken.

De geweldszaken kwamen aan het licht tijdens het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man die 28 oktober 2020 in het Spijkerkwartier in Arnhem zodanig is mishandeld dat hij later in het ziekenhuis is overleden.

In totaal zijn tien verdachten aangehouden voor in totaal tien geweldszaken in Arnhem. Het betreft steeds “pedohuntzaken” die zich tussen 6 oktober en 28 oktober 2020 hebben afgespeeld. In de meeste zaken was er via een chatsite een afspraak gemaakt voor een ontmoeting tussen verdachten en een slachtoffer. Een enkele keer werd een slachtoffer voor iemand anders aangezien. De tien zouden de mishandelingen in wisselende samenstelling hebben gepleegd.

Drie van tien hebben deze maandag terecht gestaan. Hun zaken zijn achter gesloten deuren behandeld, zoals te doen gebruikelijk bij minderjarige verdachten. Twee verdachten komen later voor de rechter, vermoedelijk pas na de zomer. De rapportages over hun persoonlijkheid zijn nog niet klaar.

Dinsdag 13 april en woensdag 14 april volgt, ook grotendeels achter gesloten deuren, de behandeling van de strafzaken tegen de overige vijf verdachten. Zij worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de fatale mishandeling van een 73-jarige man uit Arnhem.