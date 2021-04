48 maanden celstraf voor Jihadiste

Ernstigste misdrijven

In juli 2013 is de verdachte uitgereisd naar Syrië en bleef tot de val van het kalifaat in door IS gecontroleerde gebieden. Vast staat dat IS het omverwerpen van het regime van Assad en het vestigen van een islamitische staat tot doel heeft. Het geweld dat deze terroristische organisatie gebruikt om zijn doel te bereiken is buitengewoon wreed. IS pleegt jegens andersdenkenden ernstige mensenrechtenschendingen zoals standrechtelijke executies, moord, martelingen en verminking van krijgsgevangenen en van burgers. Veel van die misdrijven worden gepleegd met het uitdrukkelijke doel de bevolking in deze gebieden vrees aan te jagen en zijn daarmee ontegenzeggelijk terroristische misdrijven. Terrorisme wordt internationaal gezien als een van de ernstigste misdrijven.

Daarnaast heeft de verdachte zich het IS-gedachtengoed eigen gemaakt en sloot ze zich aan bij IS en haar echtgenoot, die lid was van IS. Ze faciliteerde haar man en gaf hem de gelegenheid om als jihadstrijder deel te nemen aan de gewapende strijd. Ook plaatste de verdachte vanuit het kalifaat berichten op Facebook over de gewapende strijd, maakte ze propaganda en had ze vuurwapens voorhanden. Ze probeerde anderen te bewegen af te reizen naar Syrië.

Straf

Gelet op de ernst van de feiten en de lengte van het verblijf in Syrië oordeelt de rechtbank dat een gevangenisstraf van 48 maanden gevangenisstraf - waarvan 16 maanden voorwaardelijk - en een proeftijd van 3 jaar passend en geboden zijn. Daarnaast legt de rechtbank algemene en bijzondere voorwaarden op.

In het voordeel van de verdachte houdt de rechtbank rekening met de jeugdige leeftijd van de verdachte toen zij zich aansloot bij IS. In het nadeel weegt de lengte van haar verblijf in Syrië mee. Ze deed geen serieuze pogingen om te vertrekken.

De rechtbank houdt ook rekening met het feit dat de verdachte is geboren en opgegroeid in Nederland en, mede onder invloed van anderen, zeer tegen de wens van haar familie, is uitgereisd. Hoewel zij zich heeft aangesloten bij IS, is er ook sprake van een onvolwassen, impulsieve daad en heeft zij de gevolgen van haar daad niet overzien. En bij dit alles weegt de rechtbank bovendien de belangen van de kinderen van verdachte mee, mede gelet op de omstandigheid dat de verdachte de Nederlandse nationaliteit is ontnomen.