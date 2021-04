Buschauffeur veroordeeld voor per ongeluk doodrijden fietsster in Bussum

De rechtbank Midden-Nederland heeft dinsdag een 61-jarige man uit Amstelveen veroordeeld tot de maximale taakstraf van 240 uur. Ook is hij voor een jaar zijn rijbewijs kwijt. 'De man reed als bestuurder van een NS-bus begin vorig jaar in Bussum per ongeluk meerdere auto’s en een fietsster aan. De vrouw, die elf weken zwanger was, kwam onder de bus terecht en overleed aan haar verwondingen', zo meldt de rechtbank dinsdag.

Aanrijding met bakfiets

De verdachte rijdt op 8 januari vorig jaar in een NS-bus op de Comeniuslaan in Bussum. Het is druk op de weg en er staat ook een file. Nadat hij een aantal passagiers uit laat stappen, drukt hij met zijn voet veertien seconden lang per ongeluk in plaats van de rem het gaspedaal in. Hierdoor schiet de bus naar voren en ontstaat er een kettingbotsing met het verkeer dat voor hem rijdt en langs de weg geparkeerd staat.

Kettingbotsing

De eerste auto waar de bus op inrijdt, rijdt door de klap een bakfiets aan. De bestuurster van die bakfiets, de zwangere vrouw, valt van de fiets af en komt onder de bus terecht. Nadat de buschauffeur op de rem trapt, rijdt hij met de bus nog twee keer naar achteren. De vrouw en haar ongeboren kind komen door het ongeluk te overlijden. Haar twee jaar oude zoon die voor in de bakfiets zat, overleeft het ongeluk, maar was er wel getuige van.

Schuld

Een camera in de bus heeft het ongeluk vastgelegd. De beelden zijn bekeken en geanalyseerd. Daarnaast is een forensisch voertuigonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het incident enkel veroorzaakt kan zijn door een bedieningsfout van de verdachte. Die verklaarde op zitting ook dat hij een fout heeft gemaakt. In plaats van het rempedaal trapte hij het gaspedaal in, waardoor – toen de deur van de bus sloot en de halterem werd gedeactiveerd – de bus naar voren schoot.

Twee keer achteruit gereden

Volgens de rechtbank is sprake van aanmerkelijk onvoorzichtig, onoplettend en onachtzaam gedrag van de verdachte. Van een beroepschauffeur mag verwacht worden dat hij altijd oplet, het juiste pedaal intrapt en dat hij, als hij het verkeerde pedaal intrapt, zijn voet er direct weer vanaf haalt. De rechtbank weegt mee dat hij veertien seconden lang niets heeft gedaan om de bus te laten stoppen. Bovendien reed hij nog twee keer achteruit.

Straf

De rechtbank realiseert zich dat niemand, ook verdachte niet, het tragische ongeluk heeft gewild. Toch zijn het slachtoffer en haar ongeboren kind door het onvoorzichtige handelen van verdachte overleden. Dit maakt hem strafbaar. De rechtbank legt de man de maximale taakstraf op van 240 uur. Ook mag hij een jaar lang geen motorrijtuigen besturen. De straf is conform de eis van de officier van justitie.