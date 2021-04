610 verkeersdoden in 2020

In 2020 kwamen in Nederland 610 mensen om door een verkeersongeval. Dat zijn 51 verkeersdoden minder dan in 2019 en het laagste aantal sinds 2015. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers daalde het sterkst onder inzittenden van personenauto’s en nam alleen toe onder fietsers. Het aantal verkeersdoden daalde het hardst onder twintigers, dertigers en 80-plussers, en onder de verkeersdeelnemers in Noord-Brabant. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers.

In 2020 vielen 610 verkeersdoden, 7,7 procent minder dan in 2019. Er kwamen 453 mannen en 157 vrouwen om in het verkeer. Onder vrouwen nam het aantal verkeersdoden met bijna 20 procent af. Bij mannen was de afname met 2,6 procent relatief minder groot.

Hoogste aantal omgekomen fietsers in 25 jaar

De meeste slachtoffers in 2020 waren fietsers (229). Dit waren er 26 meer dan in 2019 en én meer dan in 2018. Daarmee werd in 2020 het hoogste aantal fietsslachtoffers in 25 jaar bereikt. Een derde van alle fietsdoden, 74 personen, verongelukte op een e-bike. In 2019 overleden 65 e-bikers door een verkeersongeval.

In 2020 kwamen 195 inzittenden van een personenauto, (37 passagiers en 158 bestuurders), om het leven, 42 minder dan in 2019. Het aantal passagiers onder de slachtoffers daalde met 32, het aantal bestuurders daalde met 10. Ook overleden in 2020 44 motorrijders, 41 voetgangers, 33 brom- en snorfietsers, 34 bestuurders van een scootmobiel en 23 inzittenden van een bestel- of vrachtauto.

Grootste daling verkeersdoden onder twintigers, dertigers en 80-plussers

De helft van het aantal verkeersdoden was 60 jaar of ouder. Het aantal verkeersdoden in deze leeftijdsgroep nam af van 324 in 2019 naar 306 in 2020. De gestage daling van het aantal verkeersdoden onder ouderen is al langer zichtbaar. Oudere dodelijke verkeersslachtoffers (60-plus) hebben relatief vaak een fietsongeval, terwijl verkeersslachtoffers jonger dan 60 jaar voornamelijk omkomen bij een auto-ongeluk.

Het aantal twintigers en dertigers dat omkwam in het verkeer is, na een stijging in 2019, gedaald tot het niveau van de jaren 2016–2018. Het aantal verkeersdoden liep terug van 183 (2019) naar 149 (2020), een daling van 19 procent. De grootste afname in deze leeftijdsgroep is zichtbaar bij inzittenden van personenauto’s en motorrijders.

Het aantal 80-plussers onder de verkeersdoden is met 18 gedaald, van 126 in 2019 tot 108 in 2020. In deze leeftijdscategorie vielen minder verkeersdoden onder voetgangers en scootmobilisten. Bij jongeren tot 20 jaar en bij 40- tot 80-jarigen zijn in 2020 geen grote verschillen in het aantal verkeersdoden ten opzichte van 2019.