Vrouw veroordeeld voor ontucht met minderjarige jongen

De seksuele relatie is begonnen toen de jongen, destijds het vriendje van haar dochter, 14 jaar oud was en is doorgegaan totdat hij bijna 18 jaar oud was. Tot de 16e verjaardag van de jongen is de vrouw door het hof veroordeeld voor het plegen van ontucht met een kind jonger dan 16 jaar. Nadat de jongen 16 jaar was geworden, gaat het om het plegen van ontuchtige handelingen met een persoon jonger dan 18 jaar door misbruik te maken van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht. Het hof is van oordeel dat hiervan sprake was, niet alleen vanwege het grote leeftijdsverschil, maar ook omdat de vrouw als moeder van een vriendinnetje een andere maatschappelijke positie had. Daarbij acht het hof bewezen dat de vrouw op meerdere momenten tegenover de jongen ook dwingend is geweest in het voortzetten van de relatie.

Het Haagse hof is van oordeel dat het om ernstige strafbare feiten gaat, met grote en onomkeerbare gevolgen voor de ontwikkeling van het slachtoffer. Het hof constateert dat de vrouw nooit eerder met justitie in aanraking is gekomen. Gelet op het feit dat de vrouw verminderd toerekeningsvatbaar is, het kwalijke van haar handelen inziet en spijt heeft betuigd en ook omdat zij inmiddels een lange behandeling bij een psycholoog van de Waag met positief resultaat heeft afgerond, legt het hof een lagere straf op dan door de rechtbank is opgelegd en door het openbaar ministerie is geëist. De vrouw wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Daarnaast moet zij ruim € 10.000,00 aan schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. Het hof heeft ook een contactverbod met het slachtoffer opgelegd van 2 jaar.