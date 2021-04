Historisch laag aanbod van 17.500 woningen stuwt woningprijs met bijna 15%

Stijging gemiddelde verkoopprijs naar 385.000 euro

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning steeg in het eerste kwartaal van 2021 naar 385.000 euro. Dit is een stijging ten opzichte van het eerste kwartaal 2020 van bijna 15%. De laatste 20 jaar is dit niet meer voorgekomen. Halverwege het eerste kwartaal 2021 stonden circa 17.500 woningen te koop, 42% minder vergeleken met een jaar geleden.

Krapte-indicator

'Dit is het laagste niveau sinds 1995 toen deze meting werd gestart', aldus de NVM. Er zijn 6,8% minder bestaande koopwoningen verkocht dan in het eerste kwartaal van 2020, het laagste aantal sinds 2015. De krapte-indicator voor bestaande woningen komt in het eerste kwartaal 2021 uit op een dieptepunt van 1,7.

Keuze uit gemiddeld minder dan 2 woningen

De koper kan dus opnieuw uit minder dan twee huizen kiezen. De prijs van een nieuwbouwwoning is gestegen tot gemiddeld 433.000 euro in het eerste kwartaal 2021, ten opzichte van 400.000 euro in het eerste kwartaal van 2020. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen steeg in het eerste kwartaal van 2021 met bijna 14% naar 9.700. Halverwege het eerste kwartaal 2021 stonden 11.100 nieuwbouwwoningen te koop, 22% minder dan een jaar eerder.

'Ongekende' situatie woningmarkt

NVM-voorzitter Onno Hoes over de laatste cijfers: 'Het is ongekend wat er gebeurt op de huizenmarkt. De lage rente, het enorme woningtekort en de stabiele sociaal-economische vooruitzichten zorgen voor krapte en jagen de prijzen verder omhoog. Onder deze omstandigheden zetten onze NVM-makelaars zich dagelijks in om hun opdrachtgevers van dienst te zijn en deskundig te begeleiden bij de aan- en verkoop van hun woning'.

'Woningnood taak volgend kabinet'

'Ik zie het meer dan ooit als een nadrukkelijke taak voor het volgende kabinet om de woningnood als prioriteit integraal aan te pakken zoals we ook hebben bepleit in de Wonen-agenda in februari dit jaar. Dat gaat echt verder dan alleen het realiseren van meer woningen. Het Planbureau voor de Leefomgeving is daar ook duidelijk over in haar recente rapport ‘Wonen na de verkiezingen’ met een krachtig pleidooi voor een regionale aanpak en een sneller vergunningsysteem om woningen te kunnen plaatsen. Tegelijk signaleert het Planbureau dat een gebrek aan vakmensen de capaciteit van de bouwsector beperkt', stelt Hoes.

Nieuwe minister 'Ruimtelijke ordening'

Het is wat mij betreft de hoogste tijd om de stormbal te hijsen. Gevarieerd, betaalbaar en financieel verantwoord woongenot is het fundament van een duurzame en gezonde samenleving. De Covid-crisis houdt Nederland al meer dan een jaar in de greep. Nooit eerder was de waarde van woongenot voor het welzijn van onze samenleving zo nadrukkelijk zichtbaar als nu. De nood is hoog, een nieuwe minister met een specifieke verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening en wonen is essentieel om het tij te keren', aldus Hoes.

'Oververhitte markt'

Lana Gerssen, NVM-voorzitter van de vakgroep Wonen geeft aan dat meer dan 60% van de verkochte woningen boven de vraagprijs wordt verkocht en dat de hoogte van de overbiedingen ook blijft stijgen. 'Als makelaars opereren wij in een oververhitte markt. We kunnen een woning maar één keer verkopen en naast één gelukkige koper blijven er veel teleurgestelde bieders achter. We zien dan ook dat kopers in deze markt meer risico’s nemen om een huis te kunnen kopen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. In deze absurde marktsituatie komt het beste en slechtste boven en daar moeten wij scherp op zijn', stelt Gerssen.

'Hoofd koel houden'

Onze makelaars treden als professionele dienstverlener op voor de koper of verkoper binnen de huidige dynamiek in de markt. De uitdaging is dat kopers, verkopers en makelaars het hoofd koel houden. Met elkaar zijn we aan zet om evenwicht terug te brengen in de markt, ook door meer gericht en vraaggestuurd te bouwen', aldus Gerssen.