Belastingdienst weer in de fout met versturen berichten terugbetalen toeslagen

Gegevens IND niet goed verwerkt door Belastingdienst

'Hebt u per post of via Mijn Overheid een berekening gekregen met een datum tussen 5 maart 2021 en 24 april 2021 waarin staat dat uw toeslag opnieuw berekend is? En dat u (een deel van het jaar) geen recht hebt op toeslag? Wij hebben in sommige gevallen gegevens van de Immigratie- en Naturalisatiedienst niet goed verwerkt. Daardoor hebt u deze brief misschien ten onrechte gekregen. Dat spijt ons zeer', zo laat de Belastingdienst donderdag weten.

'Nieuwe berekening onderweg, u hoeft niets te betalen'

'Als u de brief inderdaad onterecht hebt gekregen, dan krijgt u een nieuwe berekening van ons. En we sturen u een brief waarin we uitleggen wat er is gebeurd. Met de brief met datum tussen 5 maart en 24 april hoeft u niets te doen. U hoeft het vermelde bedrag ook niet terug te betalen', aldus de Belastingdienst.