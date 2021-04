Auto afgepakt van verdachte witwaspraktijken

Gelet op de waarde van de auto en het legale inkomen van de verdachte, is er een vermoeden dat de auto betaald is met crimineel geld. Om die reden is zijn auto met toestemming van de officier van justitie in beslag genomen. Tegen de verdachte uit Haarlem loopt een onderzoek.