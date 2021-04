Shovel gooit auto persfotograaf op zijn kop en duwt hem in de sloot

In het Gelderse Lunteren is maandagavond een persfotograaf en zijn vriendin aangevallen toen hij foto’s wilde maken van een autobrand.

In sloot geduwd

De fotograaf en zijn vriendin zaten in een auto toen deze met een shovel op zijn dak werd gedraaid en vervolgens met de shovel een sloot in werd geduwd. Het tweetal zat bekneld en kon niet meer op eigen kracht uit de auto komen. De brandweer moest er aan te pas komen om de twee uit de auto te halen. Zij zijn licht gewond geraakt en ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Ook andere persfotografen, die op de melding van een autobrand afkwamen, werden door een aantal personen bedreigd en belaagd.

Melding autobrand

Omstreeks 22.30 uur kregen agenten een melding van een autobrand, die op de oprit bij een woning in Lunteren geparkeerd stond. Zij gingen ter plaatse om poolshoogte te nemen. Persfotografen reageerden ook op deze melding en gingen ter plaatse om foto’s te maken vanaf de openbare weg. Eenmaal ter plaatse werden zij door omstanders agressief benaderd, bedreigd en werd met stokken op de weg geslagen om ze weg te jagen.

Shovel

De persfotografen namen al snel afstand om de situatie niet verder uit de hand te laten lopen. Eén van de persfotografen en zijn vriendin gingen terug naar zijn auto voor hun eigen veiligheid. Niet veel later werden de persfotograaf en zijn vriendin in de auto door een shovel op zijn kop gerold en vervolgens in de sloot geduwd. De auto, met daarin twee personen, belandde op zijn kop.

Slachtoffers zaten bekneld

De slachtoffers, één van de aanwezige persfotografen en zijn vriendin, zaten kort bekneld in hun auto. De gealarmeerde brandweer, voor de autobrand, was al ter plaatse en kon de slachtoffers snel bevrijden. De twee inzittenden zijn door het ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden mee naar het ziekenhuis.

Aanhoudingen verricht

'De bestuurder van de shovel is maandagavond direct aangehouden. Hij zit momenteel vast en zal vandaag verhoord worden. Een andere omstander bedreigde gisteravond twee andere persfotografen, ook deze verdachte is aangehouden. De twee verdachten worden later vandaag verhoord. Het onderzoek is in volle gang', zo meldt de politie.

Persvrijheid

Politie en Openbaar Ministerie geven hoge prioriteit aan de opsporing en vervolging in gevallen van agressie en geweld tegen journalisten. Journalisten moeten zonder gevaar hun werk kunnen uitvoeren. Lik-op- stuk-beleid wordt zo veel mogelijk toegepast en het OM hanteert een hogere strafeis die is vastgelegd in de richtlijnen. Wij nemen dit soort meldingen als politie en Openbaar Ministerie serieus en hebben hierover ook afspraken gemaakt met PersVeilig. Het programma PersVeilig omvat een veiligheidsplan voor redacties met maatregelen die moeten worden getroffen na een bedreiging of agressie. Journalisten kunnen geweld en bedreigingen melden op de website van PersVeilig.

'Alle grenzen over'

'Wij hebben begrip voor de reacties die ontstaan naar aanleiding van dit incident', aldus de politie. Naomi Hoekstra, districtchef Gelderland- Midden: 'Journalisten moeten veilig hun werk kunnen doen. Dit gaat alle grenzen over, we accepteren dit niet. Onze collega’s hebben gister goed opgetreden. Het onderzoek is in volle gang'