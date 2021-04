Ruim 70 personen veroordeeld voor rellen Museumplein

De afgelopen maanden zijn meer dan zeventig personen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de rellen tijdens de verboden demonstraties op het Museumplein. Het merendeel is veroordeeld tot onvoorwaardelijke straffen voor openlijke geweldpleging en het negeren van een bevel van de politie. Vier personen zijn vrijgesproken. Het OM heeft in totaal al meer dan tachtig personen voor de rechter gebracht.

Twee mannen kregen de hoogste straf opgelegd van zes maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk. Een man uit Purmerend (36) omdat hij op 17 januari onder meer een politiepaard met een ploertendoder sloeg en een 26-jarige Amsterdammer voor verschillende feiten, waaronder het aanvallen van een lid van een aanhoudingseenheid van de politie op 24 januari.

Gebiedsverboden en schadefonds

De politierechter legde 18 personen een gebiedsverbod op variërend van zes maanden tot twee jaar. Negen personen mogen zich niet rondom het Museumplein begeven en de andere negen personen niet in de gemeente Amsterdam, tenzij zij toestemming hebben van de reclassering. Ruim 30 personen zijn veroordeeld tot het storten van een bedrag in een nog op te richten schadefonds. Het gaat om bedragen tussen de 200 en 500 euro per persoon. In totaal gaat het om een bedrag van rond de 13,5 duizend euro.

Van de groep van meer dan tachtig personen zijn er vijf minderjarig, op één na komen ze allen uit Amsterdam. Het gros van de groep meerderjarigen komt van buiten Amsterdam. De politierechter heeft een aantal zittingen aangehouden omdat nog aanvullend onderzoek moet worden verricht of getuigen gehoord. Voor de komende maand heeft het OM nog een aantal personen gedagvaard voor een zitting.

Beelden relschoppers

De afgelopen maanden hield de politie meer dan 900 personen aan. 550 voor het niet voldoen aan een ambtelijk bevel en ruim 260 voor het overtreden van de algemeen plaatselijke verordening (APV). In de meeste gevallen heeft het OM een strafbeschikking opgelegd van tussen de 250 en 500 euro. De politie toonde foto’s van relschoppers in Opsporing Verzocht en het misdaadprogramma Crime Desk. Ook werden foto’s gepubliceerd op politie.nl. Meerdere personen hebben zich na publicatie van deze beelden bij de politie gemeld.