RIVM: 'Druk op zorg door coronapandemie blijft onverminderd hoog'

R-getal weer boven de 1

Het reproductiegetal van 5 april steeg naar 1,06 (ondergrens 1,04 – bovengrens 1,09). 'Daarmee ligt het R-getal weer in het geheel boven de 1 en neemt het aantal mensen dat besmet wordt met SARS-CoV-2 nog steeds toe', aldus het RIVM. Een reproductiegetal van 1,06 betekent dat 100 mensen die corona hebben, samen 106 andere mensen besmetten. Het aantal besmettelijke mensen in Nederland was op 12 april ruim 162.000.

Reproductiegetallen IC en kliniek

Ook voor de ziekenhuisopnames en IC-opnames worden reproductiegetallen berekend. Deze liggen net als de voorgaande weken rond de 1. Bij de berekening van deze twee reproductiegetallen zijn door de kleinere aantallen de onzekerheden groter. Het reproductiegetal voor ziekenhuisopnames is per 5 april 0,98 (ondergrens 0,85 – bovengrens 1,12). Het reproductiegetal op basis van IC opnames ligt op diezelfde datum op 1,02 (ondergrens 0,75 – bovengrens 1,12).

Stijging nieuwe besmettingen

In de afgelopen week, van 14 tot en met 20 april steeg het aantal nieuwe meldingen van positief geteste personen met 5,3% naar 53.981 meldingen. Het percentage positief steeg deze week van 9,6% naar 10,1%. Met uitzondering van een dip door het Paasweekend, neemt sinds januari het aantal meldingen van mensen met een positieve coronatest, nagenoeg elke week toe. Het reproductiegetal ligt in het geheel boven de 1.

Onderrapportage door storing

Er zijn minder nieuwe COVID-19 ziekenhuisopnames gemeld door de ziekenhuizen. Dit is een onderrapportage door een storing eerder in de week. Het aantal gemelde nieuwe opnames op de IC intensive care ’s nam licht af.

Ziekenhuis en IC opnames

Er zijn in de afgelopen week 1.542 nieuwe COVID-19 ziekenhuisopnames gemeld, dit is een onderrapportage van het werkelijke aantal. Door een storing eerder in de week zijn nog niet alle opnames op de verpleegafdelingen van de afgelopen week door de ziekenhuizen gemeld. Het werkelijke aantal ziekenhuisopnames is later deze week bekend, als de meldingen van de afgelopen week compleet zijn. Het aantal nieuwe opnames op de IC’s is licht gedaald naar 379, ten opzichte van 389 in de week ervoor.

Ouderen gevaccineerd, nu relatief meer jongeren in ziekenhuis

Nu er steeds meer ouderen en kwetsbare mensen zijn gevaccineerd zijn, liggen er relatief meer mensen uit jongere leeftijdsgroepen met COVID-19 in het ziekenhuis. Ook hebben huisartsen nu meer mogelijkheden om patiënten thuis te behandelen met middelen zoals zuurstof en ontstekingsremmers, die voorheen alleen in het ziekenhuis gegeven konden worden. Door deze samenwerking tussen ziekenhuizen en huisartsen worden meer mensen thuis behandeld die voorheen in het ziekenhuis werden opgenomen.

Positieve coronatesten

Het aantal mensen dat zich de afgelopen kalenderweek liet testen was 493.510. Dat is ongeveer gelijk aan de week ervoor (+1%). Het percentage mensen met een positieve testuitslag is nu 10,1%. Hierin zitten ook de eerste meldingen van mensen die na een positieve zelftest contact hebben opgenomen met de GGD. Van 14 tot en met 20 april kregen 310 mensen per 100.000 inwoners een positieve corona testuitslag. In de week daarvoor waren dat 294 meldingen per 100.000 inwoners.

Versoepelen? leef maatregelen na ook na een negatieve (zelf-)test en vaccinatie

Als iedereen zich aan de basismaatregelen houdt, ook als je net een negatieve testuitslag hebt gehad of gevaccineerd bent, worden er minder mensen besmet en kan er eerder versoepeld worden. Houd 1,5 meter afstand tot anderen, blijf thuis als je klachten hebt, laat je testen en was regelmatig je handen. Gebruik de zelftest alleen als je echt geen klachten hebt. Als je (milde) klachten hebt, maak dan zo snel mogelijk een afspraak voor een test bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst . Heb je een positieve uitslag bij de zelftest? Blijf thuis in isolatie, laat je huisgenoten in quarantaine gaan en neem contact op met de GGD. Zó kunnen we verspreiding van het coronavirus stoppen.