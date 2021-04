Lid drillrapgroep krijgt 5 jaar cel voor fatale vechtpartij Pier Scheveningen

Woensdag is een 20-jarige man door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar voor het voorbereiden van doodslag, openlijke geweldpleging, vuurwapenbezit, bedreiging en diefstal met geweld. Dit meldt de rechtbank woensdagmiddag

Ruzie tussen drillrapgroepen

Op 10 augustus 2020 ging verdachte samen met zijn Rotterdamse drillrapgroep op de drukbezochte Pier van Scheveningen de confrontatie aan met rivaliserende drillrappers uit Amsterdam. Verdachte is met een vuurwapen in zijn tas in de richting van de rivaliserende groep gelopen en heeft als eerste geweld gebruikt. Hij pakte een van de Amsterdamse jongens vast en trok hem met kracht naar zich toe.

Dodelijk slachtoffer

Toen de jongen viel is hij door meerdere personen geslagen en geschopt. De Amsterdamse groep heeft op dit geweld gereageerd, zij waren ook bewapend met messen en een vuurwapen. Dit geweld heeft uiteindelijk geleid tot een dodelijk slachtoffer aan de kant van de Rotterdamse groep. De behandeling van de zaak van de verdachten die voor dit dodelijke geweld worden vervolgd, moet nog plaatsvinden.

Ander delict

Op 28 februari 2020 heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan diefstal met geweld. Hij heeft een man overvallen door hem backstage te laten komen en vervolgens met een groep te belagen. Dure merkkleding en een tas zijn toen van het slachtoffer afgepakt.

Straf

Verdachte is eerder veroordeeld voor vermogens- en geweldsdelicten. Volgens de reclassering is sprake van een zorgelijk patroon van geweldsdelicten, psychische problematiek, zwakbegaafdheid en een hoog recidiverisico. 'De reclassering adviseert het volwassenenstrafrecht toe te passen. De rechtbank neemt dat advies over en veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van vijf jaar', aldus de rechtbank.