Onderzoeksraad onderzoekt risico’s omwonenden door uitstoot industrie

Rekening houden met gezondheidseffecten omwonenden

Blootstelling aan industriële stoffen kan schade veroorzaken aan de gezondheid. Dit kan door een eenmalige uitstoot of lozing zijn, maar ook door een opeenstapeling van stoffen in de loop van de tijd. 'Onderdeel van het onderzoek is in hoeverre rekening wordt gehouden met gezondheidseffecten voor omwonenden bij het toestaan en controleren van langdurige industriële uitstoot', aldus de Raad.

Tata Steel IJmuiden

De Raad onderzoekt hiervoor de situatie rondom Tata Steel in IJmuiden en mogelijk ook andere industriële complexen in Nederland waar dezelfde problematiek speelt.