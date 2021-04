OM trekt alle op 28 maart gegeven gedragsaanwijzingen Museumplein in

Het OM in Amsterdam heeft besloten alle op 28 maart gegeven gedragsaanwijzingen betreffende het Museumplein in te trekken. Afgelopen vrijdag had het OM al gemeld dat er afgelopen weekend niet zou worden gehandhaafd op alle op 28 maart gegeven gebiedsverboden. Nu heeft het OM dus besloten álle op 28 maart gegeven gedragsaanwijzingen in te trekken.

Het OM heeft kennis genomen van de beslissingen van de raadkamer van de Amsterdamse rechtbank in acht zaken die waren aangespannen tegen de beslissing van de officier van justitie om op 28 maart jl. gedragsaanwijzingen op te leggen aan demonstranten op het Museumplein. Die personen waren aangehouden omdat ze ondanks een bevel van de burgemeester om het plein te verlaten daar waren gebleven.

De rechtbank komt tot het oordeel dat de inzet van de gedragsaanwijzing in dit geval legitiem is. Niettemin heeft de rechtbank de beroepsschriften gegrond verklaard. Volgens de rechtbank heeft de officier van justitie niet beoordeeld waarom – voorafgaand aan het afgeven van de gedragsaanwijzingen – juist déze personen zich in de komende tijd opnieuw schuldig zouden maken aan ernstige openbare ordeverstoring. Van deze grote vrees voor herhaling is verder volgens de rechtbank ook niet gebleken.

De gedragsaanwijzing is op 28 maart aan meer dan 300 personen gegeven. De rechtbank heeft nu in acht zaken uitspraak gedaan; er ligt nu nog een aantal zaken voor waarin de rechtbank nog een uitspraak moet doen. Gelet op de uitspraak van de rechtbank van afgelopen vrijdag heeft het OM vandaag besloten álle op 28 maart gegeven gedragsaanwijzingen onmiddellijk in te trekken.