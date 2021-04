Politie maakt einde aan verschillende feesten in regio Amsterdam

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag op diverse plekken in Amsterdam verschillende grote en kleinere feesten beëindigd. De meeste feesten zijn beëindigd nadat de politie een melding van geluidsoverlast kreeg over het betreffende huisfeest. Feestgangers zijn zowel beboet als gewaarschuwd.