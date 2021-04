Politie op Koningsdag druk met te drukke parken

De politie heeft het op Koningsdag tegen het eind van de middag op veel plaatsen in Nederland druk met het handhaven van de coronaregels. In veel parken wordt het te druk waardoor de politie bezoekers vraagt om de parken te verlaten.

Amsterdam

In Amsterdam is het op veel plaatsen te druk en maant de politie mensen om deze plekken te verlaten en te mijden. Het gaat om het Vondelpark, het Sarphatipark, de Jordaan, het Amstelveld en het Westerpark. 'Kom niet meer naar deze plekken en vermijd drukte! Zoek een rustige plek in je eigen buurt. Houd je aan de coronamaatregelen', laat de politie op Twitter weten.

Groningen

Ook in Groningen is het op een aantal plekken te druk. Zo ook in het Noorderplantsoen. 'Kom niet naar het Noorderplantsoen. Het is te druk. Boa’s en politie gaan handhaven. Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand Max. groepsgrootte: 2 personen of 1 huishouden', aldus de politie aldaar op Twitter.