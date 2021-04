Rode Kruis komt nu ook met kraskaarten voor meer vrolijkheid onder ouderen

Rode Kruis-psycholoog Esmée Pluijmers licht toe: “We zijn tot de kraskaart gekomen na gesprekken met ouderen en adviezen van de ouderenbonden. Het idee komt in grote lijnen overeen met de zevendaagse #skipdecoronadip challenge, die vooral op jongeren is gericht. De bedoeling is dat je iedere dag een vakje openkrast. Onder elk vak vind je een kleine uitdaging waarmee je een glimlach op je gezicht kunt toveren. Je kunt de opdrachten ook samen met iemand uitvoeren.”

Al eerder gevaccineerd

Het Rode Kruis deelt de kraskaarten uit op locaties waar de hulporganisatie actief is. Zoals verzorgingshuizen of de diverse de vaccinatiestraten waar ze met EHBO’ers en prikkers ondersteunt bij het vaccineren. Zolang er nog 60-plussers worden gevaccineerd en zolang de voorraad strekt. Ouderen die bijvoorbeeld al eerder zijn gevaccineerd, en ook de kraskaart willen ontvangen, kunnen via de website van het Rode Kruis de ‘Weg met de coronasleur’ kaart (laten) downloaden. Het is dezelfde kaart, maar zonder kraselement.

Veel reacties op motivatiecampagnes

Eerder startte het Rode Kruis motivatieacties gericht op jongeren: de #skipdecorondip challenge in februari en sinds april de #skipdecoronadip-themamaand. Tussen de vele reacties die de hulporganisatie kreeg op die campagnes, zaten veel verzoeken om speciaal voor ouderen iets te ontwikkelen. Daarom komt de organisatie nu met de kraskaart met zeven uitdagingen voor meer vrolijkheid in coronatijd. Een voorbeeld van een zo’n uitdaging is: bereid iets waar je goede herinneringen aan hebt, zoals oma’s appeltaart; of het toetje van die bijzondere vakantie.

Onderzoek en telefonische coaching

Het Rode Kruis is de skipdecoronadip motivatiecampagnes gestart nadat uit onderzoek bleek dat 72 procent van de jongeren van 16 tot en met 30 jaar opziet tegen de komende maanden waarin we nog met het coronavirus te maken zullen hebben. Voor de eerste challenge ontving de organisatie ruim 12 duizend aanmeldingen, en verzoeken voor een ouderen-versie. Daarom komt de organisatie naast de themamaand in april nu met de kraskaarten. Ook blijft het Rode Kruis naast de motivatiecampagnes via de organisatie BlijfOvereind coaching aanbieden aan jong en oud tijdens de coronatijd.