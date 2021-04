Ministers Nederland, België en Duitsland: blijf in eigen land

'Vermijd onnodige reizen en kom pas in betere tijden weer naar Nederland. Dit is helaas niet de tijd voor gezelligheid, vriendenbezoek of winkelen over de grens. Nederlanders, Belgen en Duitsers moeten even afstand van elkaar houden. Dat helpt ons in alle drie de landen in de strijd tegen corona en redt levens', zegt de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus.

Ook de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden wijst erop dat de huidige situatie geen ruimte biedt voor andere dan slechts de hoogstnoodzakelijke reizen:

'We moeten niet alleen nationaal, maar ook internationaal onze solidariteit tonen en verantwoordelijkheid opnemen. Enkel op deze manier kunnen we zowel in België, als in Nederland de verspreiding van het virus afremmen. Daarom roep ik op om enkel essentiële verplaatsingen te maken naar onze buurlanden. De grens oversteken voor een café- of restaurantbezoek of om een dagje te gaan winkelen bevordert de verdere verspreiding van het virus aan beide kanten van de grens en is dus geen goed idee.' Minister van Binnenlandse Zaken Reul van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en zijn ambtgenoot Pistorius van Nedersaksen sluiten zich daarbij aan.

Minister Reul: 'Het goede weer mag ons er niet toe brengen alle voorzichtigheid overboord te gooien. Daarom vraag ik vooral de burgers in de grensregio's: blijf thuis! Ik weet dat het moeilijk is, maar we moeten het nog wat langer volhouden. Normaal gesproken leven we in een open, grenzeloos Europa. Maar het coronavirus leeft van mobiliteit en ontmoetingen. Als we het nu opgeven, zouden we al onze eerdere inspanningen te niet doen.'

Minister Pistorius: 'Allereerst wil ik vooral de politieagenten uit Nedersaksen en Nederland bedanken voor hun grote inzet gedurende de hele periode van de pandemie. De vertrouwensvolle en vlotte samenwerking over de Duits-Nederlandse grens is een indrukwekkend voorbeeld van Europese solidariteit en de zeer concrete meerwaarde van de EU. Naarmate de vaccinatie in heel Europa vordert, komt de geleidelijke normalisatie langzaam dichterbij. Maar tot die tijd moeten we ons allemaal blijven beperken, vooral als het gaat om bewegingsvrijheid. Ik zou daarom alle mensen aan beide kanten van de grens willen oproepen om alstublieft af te zien van uitstapjes naar de andere kant van de grens. De tijd om vrienden, familie en zakenpartners te ontmoeten komt eraan - en hopelijk komt het snel.'

Nederland heeft gekozen voor gedeeltelijke versoepelingen, waar die in Duitsland en België nog niet zijn aangekondigd of pas later ingaan. Zo gaan naar verwachting in België op 8 mei de terrassen weer open, in Nederland gebeurt dat met ingang van 28 april.

'Maar dat moet op een veilige manier plaatsvinden. Een van de risico’s is dat het op bepaalde plaatsen te druk wordt. Mensen moeten daarin ook zelf verantwoordelijke keuzes maken. Dus: wegblijven of weggaan waar het te druk dreigt te worden. Extra toestroom van mensen van buiten onze grenzen zou de situatie verder compliceren. Ik wil daarom tegen onze Belgische en Duitse buren zeggen: in betere tijden bent u weer van harte welkom. Maar voor nu helpt u ons door in eigen land te blijven', zegt minister Grapperhaus.