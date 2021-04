Man gewond bij woningoverval in Wittem

Bij een woningoverval afgelopen nacht is een man gewond geraakt toen hij werd overvallen in zijn woning aan de Rijksweg N278 in Wittem.

Tussen 01:00 uur en 02:00 uur lukte het 3 gemaskerde mannen de woning van het slachtoffer binnen te dringen. Met een steekwapen verwondden zij het slachtoffer. Het slachtoffer werd daarna vastgebonden en opgesloten. Later in de ochtend rond 08:00 uur is het slachtoffer door familie gewond aangetroffen in de woning. Hierna is alarm geslagen en zijn de hulpdiensten aangestuurd. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Wat er is buitgemaakt en wat het motief is geweest voor deze overval wordt nog onderzocht. De politie doet onderzoek naar sporen in en rondom de woning.