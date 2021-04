Spoorstaking voorlopig van de baan

FNV en ProRail hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. Daarmee zijn de aangekondigde stakingen voorlopig van de baan.

Michiel Boer, bestuurder FNV Spoor: ‘Het woord is nu aan de leden. Als die het akkoord goedkeuren, is er een nieuwe cao en zijn acties helemaal van de baan.’ De vakbond en ProRail leggen de laatste hand aan de details van het akkoord. Waarschijnlijk zijn die morgen bekend.

FNV en de andere bonden begonnen in oktober 2020 de onderhandelingen met de spoorbeheerder. Op 1 maart stopten die gesprekken toen bleek dat ProRail een eindbod had neergelegd, dat voor de leden van de FNV geen recht deed aan het werk wat door hen verzet wordt. In april kwam er een ultimatum dat 19 april afliep en waarop de staking van vanochtend volgde