AIVD: Coronaprotesten voedingsbodem voor extremisme

In haar jaarverslag over 2020 waarschuwt de AIVD dat de protesten tegen coronamaatregelen een voedingsbodem kan zijn voor extremisme. Dit omdat een kleine groep intimidatie, bedreigingen of geweld goedkeuren, dan wel bereid zijn om dit toe te passen.

De AIVD ziet dat het coronavirus om sommige Nederlanders als een katalysator werkt voor anti-overheidsgevoelens. Het wantrouwen en verzet tegen de overheid zijn veelvormiger en breder gewonden.

Agenten, wetenschappers, journalisten, GGD-medewerkers en politici zijn vaker het slachtoffer van extremere actie waar via sociale media wordt opgeroepen. Zij worden lastiggevallen, privéadressen worden openbaar gedeeld en thuis opgezocht.

Directeur-generaal van de AIVD Erik Akerboom laat in het jaarverslag weten: ‘Extremistische ideeën bereikten ook een groter publiek omdat rechts-extremisten voet aan de grond kregen bij anti-overheidsdemonstraties. Zo bestaan er inmiddels complottheorieën over corona die een variant zijn op de zogeheten omvolkingstheorie’.

Jihadisten

Volgens de AIVD zijn jihadisten toch de grootste dreiging voor de veiligheid in Nederland. Hun zichtbaarheid nam af door de lockdown waardoor jihadisten in binnen- en buitenland vaker binnen zaten. Door de reisbeperkingen was het voor inlichtingenofficieren minder makkelijk of fysiek inlichtingen in te winnen. Dit werd deels gecompenseerd door digitale te rechercheren. Akerboom zegt : ‘We hebben nog steeds een grote groep in Nederland met jihadistische ideeën, zo'n 600 mensen. En nog zo'n 100 personen in het buitenland die druppelsgewijs terugkomen, dus die dreiging blijft actueel.’

Spionage door andere landen

Akerboom waarschuwt voor de gevaren van spionage van landen als China, Rusland, Iran en Noord-Korea. Doordat deze technologie en kennis proberen te stelen, is dit een dreiging voor de Nederlandse economische veiligheid en welvaart.