Deel mensen geboren in 1963 door fout uitgenodigd voor coronavaccinatie

Donderdag hebben 40.000 mensen geboren in 1963 door een administratieve fout in het verzendproces te vroeg een uitnodiging voor een vaccinatie ontvangen. Dit meldt het RIVM donderdag.

Uitzondering

'Deze groep mensen krijgt, bij wijze van uitzondering, de gelegenheid om via het callcenter van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst een afspraak in te plannen om toch te worden gevaccineerd', aldus het RIVM. Mensen die een uitnodigingsbrief hebben gekregen, dienen deze mee te nemen naar de vaccinatieafspraak bij de GGD.

Mensen met medisch risico krijgen volgende week een uitnodiging

Tot op heden kunnen mensen geboren in 1961 of in 1955 en eerder een afspraak inplannen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst voor een vaccinatie. Dit kan snel en eenvoudig via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Vanaf volgende week ontvangen de eerste mensen met een medisch risico een uitnodiging voor een vaccinatie.