Bol.com maakt 750.000 euro over naar oplichters

Nadat webwinkel Bol.com een mail had ontvangen vol spelfouten, waarin werd aangegeven dat fabrikant Brabantia een nieuw rekeningnummer had, heeft men 750.000 euro overgemaakt naar een Spaanse bankrekening van oplichters.

Dit blijkt uit een vorige week gepubliceerde uitspraak van de rechtbank in Utrecht waar het Financieele Dagblad over bericht.

Omdat Bol.com spullen verkoopt van de Brabantse fabrikant van huishoudelijke artikelen, doet men regelmatig betalingen aan hen. In november kreeg Bol.com de bewuste mail met hierin de tekst: ‘Houd he rekening mee dat we vanaf vandaag een wijziging in onze bankrekeninggegevens hebben voor incaende betalingen’, staat in de begeleidende brief. ‘Voortaan moten all incoming betalingen have been overgemaakt naar onze filiaalrekening in Spanje. We het op prijs as u uw gegevens kunt bijwerken.’

De oplichters konden de mail sturen omdat zij een e-mailadres van een medewerkster hadden gehackt. Hierdoor kon het gebeuren dat in totaal 751.439.09 overgemaakt werd naar de oplichters en niet naar Brabantia.

Omdat Brabantia de betaling van Bol.com alsnog wilde, stapte deze naar de rechter. Bol.com was van mening dat men aan kon nemen dat het mailtje over het wijzigen van de bankrekening daadwerkelijk van Brabantia afkomstig was.

De rechtbank was van mening dat bij Bol.com ‘gezonde’ argwaan had moeten ontstaan na een mail vol spelfouten en een rekeningnummer in Spanje. Bol.com beraadt zich op een hoger beroep.