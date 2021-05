'Vrij met de oorlog als het negatief van de kleurenfoto van de vrede'

Dinsdagavond is op de Dam in Amsterdam de Nationale Dodenherdenking gehouden ter nagedachtenis aan alle slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien zijn gevallen. André van Duin hield een toespraak waarmee hij indruk maakte. Zijn boodschap over vrijheid kwam dan ook bij de mensen in de huiskamer goed 'binnen'.

'Lege' Dam

De herdenking werd, net als vorig jaar vanwege de coronamaatregelen, zonder publiek gehouden op een vrijwel lege Dam. In verband met de coronamaatregelen was de Dam net als vorig jaar niet openbaar toegankelijk. Er was een kleine groep genodigden aanwezig dat zijn naast de kransleggers, sprekers en muzikanten, vertegenwoordigers van organisaties van verschillende groepen oorlogsgetroffenen en nabestaanden.

Toespraak André van Duin

Na de twee minuten stilte hield de 19-jarige Amara van der Elst een spoken word-voordracht. Aansluitend hield André van Duin zijn toespraak, in navolging van Koning Willem-Alexander die dat vorig jaar deed. Van Duin groeide op tussen de puinhopen van het gebombardeerde Rotterdam. Zijn vader werd tijdens de Tweede Wereldoorlog tewerkgesteld in Duitsland, iets waar thuis nooit over werd gesproken. In 2018 sprak Van Duin al tijdens de jaarlijkse herdenking van de Februaristaking.

Gerdi Verbeet

Voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei Gerdi Verbeet vond het belangrijk dat een bekende persoonlijkheid als André van Duin, die geliefd is in de huiskamer, wilde vertellen wat de Tweede Wereldoorlog tot op de dag van vandaag voor hem betekent. Voorafgaand aan de ceremonie op de Dam hield schrijfster Roxane van Iperen in De Nieuwe Kerk de 4 mei-voordracht.

Update 20.50 uur

Dat de toespraak van André van Duin enorm wordt gewaardeerd blijkt wel uit de nu al duizenden berichten die op Twitter verschijnen.

Trots op de Grootste Levende Nederlander André van Duin. Wat straalt die man een liefde uit. — Jochem Myjer (jochemmyjer) May 4, 2021

Tranen bij André van Duin — Jeroen Kijk in de Vegte (jeroenkidv) May 4, 2021

Wat zou ons land moeten zonder André van Duin?



Lachen, huilen, nadenken, relativeren.



Het komt binnen, ook deze 4 mei. Omdat het écht is. pic.twitter.com/sANfMBid8n — Sjors Fröhlich (SjorsFrohlich) May 4, 2021

Mooie en ontroerende woorden van André van Duin tijdens de Nationale herdenking.



Het Homomonument tekent de vrijheid die we in Nederland hebben. Vrijheid die we niet voor lief moeten nemen. Vrijheid die we moeten doorgeven aan de toekomstige generatie. #dodenherdenking — Rob Jetten (RobJetten) May 4, 2021

André van Duin kan je dus óók nog laten huilen. #dodenherdenking — Claudia de Breij (claudiadebreij) May 4, 2021