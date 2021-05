Leidenaar (52) aangehouden voor poging doodslag en aanslagen op woning

Woensdagochtend heeft de politie een 52-jarige Leidenaar aangehouden op verdenking van poging doodslag/moord en het opzettelijk veroorzaken van een ontploffing bij een woning aan het Kamerlingh Onnesplein in 2016. Dit meldt de politie woensdag

Aanhouding

Bijna vijf jaar geleden, op 12 juli en 30 augustus 2016, werden er twee aanslagen gepleegd op een woning aan het Kamerlingh Onnesplein. 'Na recent verkregen informatie over de aanslagen kon vanmorgen een verdachte worden aangehouden', aldus de politie.

Harde knallen

Dinsdag 30 augustus 2016 rond 02.45 uur werden de bewoners wakker na twee harde knallen. De bewoners liepen naar beneden en zagen dat de ruit van de woonkamer totaal vernield was. Het glas lag verspreid tot achter in de woning en de voordeur had behoorlijke schade. Omdat de bewoners boven sliepen raakten zij niet gewond.

2e aanslag

Het was niet de eerste keer dat er een aanslag op de woning werd gepleegd. Op dinsdag 12 juli 2016 zat de, nu, 46-jarige bewoner in de woonkamer toen rond 23.15 uur het raam vlak naast hem ontplofte. Waarschijnlijk door het dubbelglas werd voorkomen dat hij gewond raakte. Het raam was alleen aan de buitenzijde beschadigd.

Bewakingsbeelden

In het onderzoek vroeg de recherche in de opsporingsprogramma ’s Team West en Opsporing Verzocht aandacht voor deze twee zaken. Er werden bewakingsbeelden getoond van de aanslag van 30 augustus waarop twee mannen te zien zijn die gericht naar de woning lopen en vuurwerk op de woning plakken en aansteken. Het onderzoek leidde ondanks de beelden niet tot een aanhouding tot vanmorgen. De verdachte zit nu vast op het politiebureau en wordt verder verhoord. De politie sluit nog een aanhouding niet uit.