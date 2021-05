Vijfde verdachte aangehouden in zaak overleden bewoner Oud Ade

De politie hield woensdagochtend 5 mei in Frankrijk een 33-jarige man uit Frankrijk aan in het onderzoek naar de overleden bewoner (66) uit Oud Ade, die op 29 december 2020 door een misdrijf om het leven kwam in zijn woning aan de Hofdijklaan. Eind maart hield de politie al vier verdachten aan in het onderzoek.