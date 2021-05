Danny’s wereld: Nudistenfoto's in verkeerde handen

Foto’s van naaktrecreatie worden zonder toestemming getoond op verschillende websites, een vrijplaats voor pedofielen om naakte kinderen te kunnen bekijken. Dat blijkt uit onderzoek van Danny Ghosen in de nieuwe aflevering van Danny’s Wereld die vanavond wordt uitgezonden. 'Zeker twaalf websites, die grotendeels in Nederland worden gehost, bieden een enorm scala aan foto’s van naakte volwassenen, maar ook van kinderen. De foto’s zijn vaak gemaakt op vakantie', zegt Ghosen

In Danny’s Wereld: pedo-activist op de vlucht van 15 april jongstleden toonde Ghosen al aan dat websites die naaktrecreatie promoten, door pedofielen worden gebruikt om naakte kinderen te kunnen bekijken. Hij sprak toen met pedo-activist Nelson M. die zich voor de rechter moet verantwoorden voor het bezit van kinderporno en is gevlucht naar het buitenland. Nelson M. zegt dat het niet om kinderporno gaat maar om 'leuke modellenfoto’s en nudistenkiekjes'. Volgens hem zijn het geen privéfoto’s omdat de foto’s 'openlijk op het internet staan. Er is geen penetratie of masturbatie te zien', aldus M. Volgens Ghosen gaat het zeker niet om onschuldige websites waarop nudisten familiekiekjes met elkaar delen: 'Er staat ook kinderporno en dierenporno op en er is een members only-deel waar van alles te verkrijgen is. En het is allemaal openbaar, je hoeft er niet het darkweb voor op.'

Christine Kouman van NFN, de Nederlandse belangenorganisatie voor nudisten, reageert geschokt op het onderzoek dat Danny Ghosen deed: 'Naaktrecreatie geeft een gevoel van vrijheid en als je deze beelden ziet is dat juist het tegenovergestelde. Want kindermishandeling, kinderporno heeft niks met naaktrecreatie te maken.'

Arda Gerkens van het Meldpunt Kinderporno stelt in de aflevering deze websites aan te willen pakken, maar dat door wetgeving nu niet te kunnen: 'Wat ons betreft gaan die sites uit de lucht, alleen wettelijk gezien hebben we daar nu geen aanknopingspunten voor.'

Danny's wereld

