Ook hof legt Malek F. alleen TBS op voor neersteken drie mensen in mei 2018

Het gerechtshof Den Haag heeft dinsdag Malek F, de man die op 5 mei 2018 drie mensen heeft neergestoken in de buurt van station Hollands Spoor in Den Haag, in hoger beroep veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. De rechtbank had dezelfde maatregel opgelegd.