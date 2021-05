LAKS en VO-raad: 1,5 meter-regel leerlingen middelbaar onderwijs ook opheffen

'Onwenselijk'

'In de huidige berichtgeving van het kabinet over stap twee voor het versoepelingsplan worden middelbare scholen niet genoemd. Dat is onwenselijk omdat de huidige situatie, waarin leerlingen onderling 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden, verre van ideaal is', zo stellen LAKS en de VO-raad dinsdag.

Vertragingen

Hierdoor kan slechts een beperkt aantal leerlingen tegelijkertijd fysiek onderwijs op school krijgen. Leerlingen lopen vertraging op en ontmoeten elkaar en de docenten slechts in beperkte mate. Dit leidt onder andere tot sociaal-emotionele problemen bij leerlingen.

1,5 meter-maatregel opheffen

Om de vo-scholen weer volledig te kunnen openen is het nodig dat de 1,5 meter-maatregel voor leerlingen onderling verdwijnt. Het is cruciaal dat de scholen zo snel als mogelijk weer volledig opengaan, omdat anders het risico bestaat dat het dit schooljaar helemaal niet meer gebeurt.

Voorwaarde

Voorwaarde voor het loslaten van de 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling is dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen verder afneemt. Dit is een reële verwachting nu de vaccinatiegraad oploopt. Bovendien is het belangrijk dat zelftesten voor alle leerlingen ter beschikking komen, zodat zij zich twee keer per week preventief kunnen testen. Hier zijn vergevorderde plannen voor. Een leerling of medewerker van een school die positief test wordt geacht thuis te blijven en contact op te nemen met de GGD.