Belastingdienst krijgt bijna 10 miljoen aangiften binnen

In de afgelopen aangifteperiode heeft de Belastingdienst bijna 10 miljoen aangiften inkomstenbelasting binnen gekregen. 'Nog nooit ontving de Belastingdienst in deze periode zoveel aangiften. Mensen kregen dit jaar een week extra om aangifte te doen', zo meldt het ministerie van Financiën dinsdag.

Technische storing

'Normaliter loopt de aangifteperiode van 1 maart tot 1 mei. Vanwege een technische storing in de eerste week, waardoor aangifte doen beperkt mogelijk was, werd besloten burgers en ondernemers een week extra te geven om aangifte te doen', aldus het ministerie van Financiën. Ook de garantietermijn werd verruimd: iedereen die vóór 8 april (was 1 april) aangifte heeft gedaan, krijgt vóór 1 juli bericht.

Meer tijd voor aangifte

Tot zaterdag 8 mei ontving de Belastingdienst 9,8 miljoen aangiftes. Vorig jaar kwamen tot 1 mei 9,5 miljoen aangiften binnen. Het recordaantal van dit jaar wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat mensen nu langer de tijd hadden om aangifte te doen. Hierdoor was er ook meer tijd om uit eigen beweging aangifte te doen: aangifte doen zonder dat je daarvoor een brief hebt ontvangen. Zo’n ‘spontane’ aangifte kan er namelijk voor zorgen dat je geld terug krijgt, bijvoorbeeld als je als jongere een bijbaantje hebt gehad.

Minder uitstel aangevraagd

Daarnaast kan die week extra ertoe hebben geleid dat er wat minder uitstel is aangevraagd dan vorig jaar. Toen ging het om 3 miljoen uitstelverzoeken, dit jaar 2,9 miljoen. Dit jaar zijn 8,3 miljoen mensen uitgenodigd om aangifte te doen.

Eerste berichten worden verstuurd

Heleen Bisschoff-Moonen, verantwoordelijk voor de aangiftecampagne: 'Namens de Belastingdienst wil ik iedereen bedanken die aangifte heeft gedaan. De start van de aangiftecampagne was natuurlijk niet zoals voorzien, maar daarna is het volgens plan en naar tevredenheid verlopen. Dat is ook het doel: dat mensen zo gemakkelijk mogelijk aangifte kunnen doen. We zijn eind vorige maand al begonnen met het sturen van berichten naar de mensen die vóór 8 april aangifte hadden gedaan. Vaak zijn dat al definitieve aanslagen, zodat mensen snel duidelijkheid hebben of ze moeten betalen of juist geld terugkrijgen.'

Tot 8 april waren er bijna 7 miljoen aangiften binnen gekomen. Inmiddels hebben al zo’n 1,9 miljoen mensen bericht gekregen. Daarnaast probeert de Belastingdienst ook de mensen die ná 8 april aangifte hebben gedaan, vóór 1 juli te informeren.

Hulp bij aangifte

Medewerkers van de Belastingdienst hebben deze aangifteperiode 22.500 mensen telefonisch geholpen bij hun aangifte. Er zijn in totaal 30.000 afspraken gemaakt. Nieuw was een proef met videobellen, om het contact nog wat persoonlijker te maken. Ook maatschappelijke organisaties zoals vak- en ouderenbonden hebben mensen geholpen bij het invullen.

Coronamaatregelen

Door de coronamaatregelen is het helaas nog niet mogelijk om hulp op locatie te bieden. Daarom heeft de Belastingdienst voor alle mensen met een DigiD-machtigingscode - een code die anderen machtigt om aangifte te doen – de inlevertermijn van de aangifte automatisch verlengd tot 1 september 2021. Het gaat in totaal om ruim 50.000 mensen die hierover een brief hebben ontvangen.

Feiten en cijfers

Het effect van de coronaperiode – met veel mensen die thuis zijn - werd zichtbaar in het moment waarop mensen aangifte doen. Op werkdagen was er niet alleen een piek rond 8 uur ’s avonds, maar ook omstreeks 2 uur ‘s middags. Laatstgenoemde piek was ook zichtbaar in het weekend.

Digitaal

Vrijwel alle aangiften komen digitaal bij de Belastingdienst binnen. Daarbij valt op dat de aangifte-app steeds meer wordt gebruikt: een groei van ruim 13 procent ten opzichte van vorig jaar tot 663.000 aangiften. De app was in totaal goed voor 7 procent van alle aangiften. Na binnenkomst van aangiften start de controle.

Belastingtelefoon

Tussen 1 maart en 8 mei kwamen bij de Belastingtelefoon 779.000 telefoontjes binnen over de aangifte inkomstenbelasting. Via de social media-kanalen werden in totaal bijna 8.000 vragen over de aangifte beantwoord. Veel vragen van particulieren gingen over aftrekkosten eigen woning en zorgkosten, ondernemers hadden onder meer vragen over het invullen van de TOZO.