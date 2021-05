FNV: Tata Steel kan en moet veel sneller CO2-uitstoot en omgevingsoverlast verminderen

'Binnen vijf jaar'

'Het huidige productieproces op kolen en grijze stroom kan binnen vijf jaar voor een groot deel worden vervangen door een productieproces op groene stroom, aardgas en later ook waterstof. Dat zorgt voor fors minder uitstoot van CO2 en fijnstof', aldus FNV.

Vergroenen kan samen met behoud werkgelegeheid

Roel Berghuis, bestuurder FNV Metaal: ‘Ons plan laat zien dat vergroenen samen kan gaan met behoud van werkgelegenheid. Voorwaarde is wel dat de overheid de regels voor subsidies voor CO2-vermindering aanpast.’

Alternatief

In de huidige plannen van Tata Steel om te vergroenen wordt gebruik gemaakt van het opslaan van de uitgestoten CO2 in de bodem van de Noordzee. ‘Maar daarmee pak je de oorzaak van het probleem niet aan en dat zal uiteindelijk toch moeten. Ons plan laat zien dat er een alternatief is voor het opslaan van CO2. Sterker nog, CO2 opslaan kost juist extra tijd en geld’, aldus Berghuis.

Omgeving

Ook wijst FNV in haar plan op de voordelen voor de omgeving. Door de nieuwe techniek zijn geen kolen meer nodig en daardoor verminderd de uitstoot van fijnstof drastisch. Berghuis: ‘Als je CO2 onder de grond stopt, dan blijft de omgeving last houden van die uitstoot. Met ons plan is die overlast binnen vijf jaar voor het overgrote deel verleden tijd.’ FNV pleit voor een snelle, onafhankelijke haalbaarheidsstudie naar de vergroeningsplannen.

Structurele CO2-vermindering

Voor de bouw van de nieuwe installaties schat FNV de kosten rond de 1,4 miljard euro. Omdat Tata Steel IJmuiden in de verkoop staat, gaat de vakbond er vanuit dat het moederbedrijf die investering niet zal willen maken. ‘En daarom is de steun van de overheid hard nodig. De subsidie die nu naar CO2-opslag gaat, moet wat ons betreft ook kunnen worden in gezet in echte, structurele CO2-vermindering zoals wij die in ons plan benoemen. Zeker als die ook het leefklimaat in de IJmond ten goede komt’, aldus Berghuis.

30.000 banen

De staalindustrie in IJmuiden en omgeving is goed voor 9.000 directe banen en zo’n 30.000 indirecte banen bij toeleveranciers. Een petitie voor het behoud van het bedrijf werd eerder al door ruim 16.000 mensen ondertekend.