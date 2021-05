Tien aanhoudingen na gevecht met BOA's op treinstation Zwolle

De politie heeft donderdagavond in totaal tien jongeren aangehouden voor openlijke geweldpleging tegen personen op diverse plekken in Stadshagen in Zwolle. 'Het gaat om jongemannen in de leeftijden van 17, 18 (5x), 19 (2x) en 20 (2x) jaar waarvan negen afkomstig uit IJsselmuiden en een uit Kampen. Drie BOA’s deden aangifte van openlijke geweldpleging', zo meldt de politie vrijdag.

Vervelend in de trein

Donderdagavond was een groep jongeren in de trein van Zwolle naar Kampen erg vervelend. Eén van hen werd in de trein door treinpersoneel aangesproken op het feit dat hij geen mondkapje droeg. Waarop de groep vervelend werd tegen het treinpersoneel en op station Zwolle Stadshagen de trein uitrende.

Bekeuring voor geen mondkapje

De groep bleef wachten bij de bushalte bij het station en wilde op een gegeven moment weer verder met de trein. Toen een van de BOA’s de man die geen mondkapje had gedragen wilde bekeuren, kwamen er twee personen tussenbeide en verhinderden dit. Hierna ontstond er het nodige duw- en trekwerk waarna het incident escaleerde tot een gevecht. Na het gevecht ging de groep er vandoor over de Belvederelaan in de richting van het centrum van Stadshagen.