15 kilo cocaïne onderschept in haven van IJmuiden

Het zeeschip was afkomstig uit Puerto Bolivar in Colombia en heeft als eindbestemming de haven van Amsterdam. In totaal gaat het om 15 kilogram cocaïne met een geschatte waarde van € 375.000. De cocaïne is vernietigd.

Het strafrechtelijk onderzoek is geopend en overgedragen aan een samenwerkingsverband tussen de Douane, Politie Amsterdam en de FIOD en staat onder leiding van het Openbaar Ministerie te Amsterdam.