Peuter na val in water overleden

In Zwartsluis is zondagavond door onbekende oorzaak een peuter te water geraakt. Dit maakte de politie bekend.

Overleden

Nadat het slachtoffertje uit het water aan de Beatrixstraat was gehaald, werd er direct eerste hulp verleend door personeel van de ambulancedienst. Vervolgens werd het kind in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht. Daar is het maandag overleden. De politie die het incident onderzocht spreekt van een noodlottig ongeval.