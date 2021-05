Man (21) veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs voor doodschieten Bas van Wijk (24)

Schadevergoeding

'De 21-jarige man is tevens veroordeeld voor afpersing, het dreigen met een vuurwapen en vuurwapenbezit. Naast zijn celstraf en tbs moet de man de nabestaanden in totaal ruim 50.000 euro schadevergoeding betalen', aldus de rechtbank.

Drukke strand aan de Nieuwe Meer

Op 8 augustus 2020, een warme zomerse dag, is het slachtoffer samen met een groep vrienden op het drukke strand van Park de Oeverlanden aan de Nieuwe Meer. Er ontstaat onenigheid tussen de vriendengroep en een andere groep jongens, waar de schutter op dat moment nog niet bij is.

Nep-Rolex

Later volgt een tweede confrontatie waarbij de man een van de vrienden gebiedt een horloge, naar later blijkt een nep-Rolex, af te doen. Hij bedreigt meerdere van de vrienden met zijn vuurwapen en vervolgens schiet hij twee keer op het slachtoffer. Hierna geeft een van de vrienden zijn horloge af aan de schutter. Het slachtoffer overlijdt dezelfde dag aan zijn verwondingen.

Doodslag

De rechtbank stelt vast dat de man twee keer van korte afstand met een vuurwapen op het slachtoffer heeft geschoten en als gevolg daarvan het slachtoffer om het leven is gekomen. De rechtbank gaat ervan uit dat de man beide keren bewust heeft geschoten en dat niet, zoals de man zelf beweert, het tweede schot per ongeluk afging.

Geen moord

De rechtbank vindt niet bewezen dat de schutter van tevoren het plan had om hem te doden. Daarom is er geen sprake van moord, maar wel van doodslag. De rechtbank komt niet toe aan de vraag of er ook sprake is van gekwalificeerde doodslag, omdat dat volgens de rechtbank niet op de juiste wijze ten laste is gelegd. De rechtbank stelt verder vast dat de man door (bedreiging met) geweld een van de vrienden heeft gedwongen tot het afgeven van zijn horloge. Ook het bedreigen van twee andere vrienden uit de groep en het in bezit hebben en overdragen van wapens is volgens de rechtbank bewezen.