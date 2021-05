Dief probeert gestolen spullen te retourneren

Bij vier winkels werd de man zonder geld weer weggestuurd. Bij één winkel lukte het wel om geld "terug" te krijgen, maar niet zonder daarbij eerst flink te dreigen.

Verdachte gaf op de zitting toe dat hij in sommige gevallen de lampen eerst had gestolen voordat hij ze weer inleverde. Maar in sommige gevallen bleef hij volhouden dat hij de lampen eerder had gekocht. De officier van justitie geloofde dat niet en vond dat er voldoende bewijs was in alle zaken.

Vaker gedaan

Verdachte is een bekende winkeldief en had al een voorwaardelijke ISD-maatregel opgelegd gekregen, een maatregel voor stelselmatige daders. Volgens het OM is het nu tijd om dat ook daadwerkelijk op te leggen.

De officier van justitie eiste een ISD-maatregel voor de duur van 2 jaar, en daarnaast dat verdachte een eerdere voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand moet uitzitten.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.