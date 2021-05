Aanhouding in onderzoek overleden persoon

De politie heeft in het onderzoek naar een overleden persoon aan de Doornikestraat een verdachte aangehouden. Het gaat om een 41-jarige man uit Den Haag.

Zondag 23 mei werd om 03.50 uur het stoffelijk overschot van een persoon aangetroffen. Uit onderzoek blijkt dat het gaat om een 23-jarige vrouw uit Den Haag. De politie is een team grootschalige opsporing (TGO) gestart. Dit rechercheteam doet onder leiding van de officier van justitie onderzoek naar het overlijden van de vrouw. Het onderzoek leidde naar de vandaag, maandag 24 mei, aangehouden verdachte. Het onderzoek is nog in volle gang.