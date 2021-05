Jongen (17) omgekomen bij steekincident in Rotterdam

Dinsdagochtend is bij een steekpartij in een woning op de Meester Arendstraat in Rotterdam-Charlois een 17-jarige jongen om het leven gekomen. Dit meldt de politie dinsdag.

Moeder gewond

'Zijn 44-jarige moeder is ook gewond geraakt. Zij is overgebracht naar het ziekenhuis', aldus de politie. De toedracht van de steekpartij aan de Meester Arendstraat, die rond 09.30 uur gebeurde, is volgens de politie nog onduidelijk. De politie houdt ook rekening met de mogelijkheid dat een derde persoon de woning is binnengedrongen.

Gereanimeerd

De zwaargewonde 17-jarige jongen is na een poging hem te reanimeren overleden. De moeder van de jongen is naar het ziekenhuis overgebracht. De toedracht van de steekpartij, die in de woning plaatsvond, is nog onduidelijk. De politie vraagt daarom eventuele getuigen om contact op te nemen met de politie.