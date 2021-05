Explosief aangetroffen bij woning in Hilversum

In Hilversum is afgelopen zondagmiddag een explosief aangetroffen bij een woning aan de Distelmeent. 'Het explosief is door experts meegenomen en veiliggesteld. De recherche is bezig met onderzoek en is op zoek naar getuigen', zo laat de politie dinsdag weten.